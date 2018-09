Manchester Utd, Mourinho in uscita: il successore ha già la lista dei rinforzi

Mourinho ai titoli di coda

Jose Mourinho è sempre più lontano dal Manchester United. I rapporti con tanti calciatori si sono ormai deteriorati, Paul Pogba primo su tutti. Anche i risultati in Premier League non soddisfano la dirigenza che ha messo nel mirino Zinedin Zidane, ex tecnico del Real Madrid dei record.

L’allenatore francese ritornerebbe con piacere ad allenare una squadra di livello internazionale tanto da aver appuntato in agenda i primi rinforzi. I quattro nomi in questione corrispondono ai seguenti profili:

Toni Kroos (centrocampista del Real Madrid con il quale ha vinto le tre Champions) Thiago Alcantara James Rodriguez Edinson Cavani

Il nome del colombiano è quello che stupisce i lettori poiché,quando vestiva la casacca del Real Madrid, fu posto fuori dai margini della squadra dallo stesso Zidane. Le prossime uscite saranno decisive per il futuro di Jose Mourinho, ormai definitivamente compromesso.