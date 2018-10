Manchester Utd, Mou sette giorni per salvarsi: il successore è pronto

Manchester United: Mourinho alla deriva

Jose Mourinho è sempre più vicino all’esonero. Dopo la pesante sconfitta rimediata sabato pomeriggio dal Manchester United contro il West Ham, la società ha deciso di dare soltanto un’altra settimana di tempo per salvare la panchina. Il tecnico portoghese dovrà vincere in Champions League contro il Valencia e ottenere lo stesso risultato in Premier contro il Newcastle.

Se cosi non dovesse accadere, sarebbe già pronto Zinedin Zidane a prendere il posto delle Special One. Una situazione davvero difficile per l’ex tecnico dell’Inter che contro ha quasi tutto lo spogliatoio. Dopo aver tolto la fascia da capitano a Paul Pogba, i rapporti si sono ulteriormente deteriorati e gli altri senatori spingono per l’esonero. Sanchez è stato mandato in tribuna la scorsa giornata e Rashford è entrato soltanto nella ripresa quando il risultato era compromesso.

Josè Mourinho dovrà contare soltanto su di lui e sul carattere di quei pochi che remano nella sua direzione. Si ricorda che in Champions, dopo il Valencia, il Manchester affronterà la Juventus. Come riporta il Sun, i tifosi sono spazientiti e chiederebbero subito l’arrivo del tecnico francese.