Manchester United, Mourinho prepara il colpo: pronti 55 milioni! E’ un ex Inter

Manchester United, il tecnico portoghese vuole rinforzare la squadra, pronto il colpo per gennaio, è un ex nerazzurro

Il Manchester United di José Mourinho non sta attraversando un buon periodo in Premier League. Dopo la sconfitta nel derby contro il Manchester City, ieri i Red Devils non sono andati oltre lo 0-0 a ‘Old Trafford’ contro il Crystal Palace.

L’obiettivo stagionale in campionato resta il quarto posto, ultimo disponibile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Per arrivare a questo, Mourinho è pronto a investire circa 55 milioni di euro a gennaio.

Obiettivo Arnautovic

Secondo quanto riportato dai media inglesi, José Mourinho vuole portare a Manchester l’ex nerazzurro Marko Arnautovic. Il giocatore austriaco, che milita nel West Ham, potrebbe lasciare il club già nel prossimo mercato di gennaio. Il tecnico portoghese ha già provato ad acquistare l’attaccante ex Inter e Stoke City nell’ultima sessione di mercato estiva. A gennaio tutto potrebbe cambiare, con Arnautovic che ritroverebbe Mourinho dopo ben nove anni, l’anno in cui vinsero tutto con l’Inter del Triplete.

Arnautovic potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo del Manchester United. Un reparto che ha segnato 20 reti nelle prime tredici giornate di Premier League. Il miglior marcatore è Anthony Martial, esterno d’attacco francese. Romelu Lukaku, centravanti belga, ha segnato solo 4 reti in questa prima parte di stagione. Il talento non manca nella squadra di Mourinho, quello che è mancato in questo inizio di 2018/2019 è la continuità nei risultati.