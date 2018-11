Manchester United: Mourinho incontenibile. Al gol di Fellaini, ecco il suo gesto

Manchester United, una vittoria al 91° contro lo Young Boys, Mourinho non si trattiene

Il Manchester United di José Mourinho ha superato 1-0 a ‘Old Trafford’ lo Young Boys. Un successo firmato da Fellaini al 91°, in pieno recupero. Una vittoria che qualifica i Red Devils agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo.

Un match più complicato del previsto contro la cenerentola del gruppo H. Quando il pari sembrava vicino, Fellaini ha risolto i problemi dello United con un preciso destro all’angolino basso alla destra di von Ballmoos.

Show Mourinho

Alla rete segnata da Fellaini al 91°, Josè Mourinho non si è trattenuto, esultando in modo ben visibile. L’ex tecnico nerazzurro ha preso un portaborracce, scaraventandolo con potenza a terra.

Tanta tensione scaricata per Mourinho, in una stagione che vede il Manchester United in difficoltà. Una boccata d’ossigeno per i Red Devils, che nell’ultimo turno giocheranno in casa del Valencia, questa sera sconfitto a Torino dalla Juventus 1-0.