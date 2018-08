Manchester United, duro attacco di Rooney: nel mirino il campione del mondo

Tensione in casa del Manchester United, è l’ex Rooney a passare all’attacco, parole dure nei confronti del giocatore dei Red Devils

Il Manchester United di Josè Mourinho non sta vivendo un periodo brillante. Dopo l’esordio vincente in Premier League, nella seconda giornata i Red Devils hanno subito una pesantissima sconfitta esterna. Oltre al risultato negativo sul campo, in casa Manchester tiene banco da settimane il caso Pogba.

Su questa vicenda, è intervenuto un ex giocatore del Manchester United. Non un ex qualunque, ma l’ex capitano Wayne Rooney. La bandiera della squadra inglese ha difeso il tecnico portoghese, attaccando Pogba. Ai microfoni di CNN World Sport, Rooney ha elogiato Pogba, dicendo che il centrocampista francese è un giocatore fantastico, ma ha tirato una stoccata non da poco. Pogba deve lavorare su se stesso, non è il tecnico Mourinho a dover tirare fuori il meglio dal campione del mondo. Rooney ha concluso con un’affermazione molto chiara: “Pogba deve dimostrare di meritare il Manchester United, di essere al livello delle aspettative del club“.