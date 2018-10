Manchester United, attacco a Mourinho: dure parole dell’ex idolo dei tifosi inglesi

Tempi duri a Manchester per Josè Mourinho, l’ex attaccante, idolo della tifoseria inglese, contro il tecnico e spunta il nome di chi vorrebbe in panchina

José Mourinho non sta attraversando un bel periodo con il suo Manchester United. Un inizio di stagione dove i risultati sono altalenanti, dopo un mercato estivo che non ha visto grandi arrivi a ‘Old Trafford’. L’ex tecnico dell’Inter ha più volte fatto presente che la squadra doveva essere rafforzata, ma senza avere risposte positive dal club.

In Premier League, la situazione non è delle migliori, con il Manchester United staccato dalla vetta della classifica. In Champions League, dopo la caduta casalinga contro la Juventus, la squadra del tecnico portoghese è al secondo posto nel girone.

Cantona contro Mourinho

Un grande ex del Manchester United, Eric Cantona, ha parlato della situazione dei Red Devils e di José Mourinho. L’ex attaccante francese ha criticato l’attuale allenatore, facendo capire che non è il tecnico giusto per guidare questa squadra. Queste le parole di Cantona riportate sul portale della BBC: “Non è l’uomo giusto per la donna giusta, il club sta perdendo una generazione di giocatori”, questo a causa dello stile di gioco di Mourinho.

Cantona spiega come ‘soffra’ quando vede giocare l’altra squadra di Manchester, il City. “Soffro e soffro ancora di più quando vedo il Manchester City giocare così meravigliosamente. Penso che i bambini debbano avere un esempio: hanno bisogno di grandi giocatori, grandi movimenti, un calcio creativo per identificarsi con un giocatore o una squadra e penso che ora stiano perdendo una generazione di giovani giocatori”.

Giggs per la panchina

Cantona conclude parlando di chi vorrebbe in futuro sulla panchina dello United. Il nome è quello di Ryan Giggs, altro ex beniamino e leggenda dei Red Devils. Ecco le sue parole: “Allo United, non danno mai la possibilità a un giocatore che conosce il club dall’interno, che conosce l’identità e la filosofia del club”.

Continua l’ex giocatore: “Non voglio che la gente pensi che lo stia dicendo perché voglio essere il manager del Manchester United. È solo la verità. Giggs? Qualsiasi giocatore che vuole essere il manager dovrebbe dare loro la possibilità”.