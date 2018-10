Maicon: “Derby? Un successo significa primeggiare in città. Speriamo di vincere”

L’ex interista Maicon è intervenuto ai microfoni di Inter Tv

“Il Derby non si prepara come le altre partite, vincere significa primeggiare in città”. Ai microfoni di Inter Tv, Maicon, ex terzino dell’Inter, spiega l’unicità di una sfida con il Milan. “Speriamo di fare una grande partita e di vincere. I ragazzi stanno già facendo bene in Champions con un allenatore importante che sa come gestire le partite importanti che arriveranno. Un gol nel derby non si dimentica mai, abbiamo vinto quella partita e indipendentemente dai risultati della stagione vincere il derby regala emozioni”.

Infine un commento sul momento amarcord con i compagni del Triplete a Trento: “Quando siamo a casa è difficile incontrare i vecchi amici quindi queste occasioni sono speciali”.