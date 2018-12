Maglia Inter away 19/20 | Le prime interpretazioni, ecco come potrebbe essere

Maglia Inter away 19/20, l’interpretazione di Rupertgraphic

Maglia Inter away 19/20 – Non sono ancora ben chiare le fattezze delle prossime divise dei nerazzurri, sono trapelati soltanto alcuni indizi riguardanti il colore e le strisce. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della prossima casacca da trasferta dell’Inter (clicca qui per approfondire), che si presenterà con un colore inedito, il verde foglia di the, molto simile al celeberrimo verde Tiffany. Il noto grafico, Rupertgraphic, ha provato ad interpretare le fattezze della futura divisa da gioco basandosi sulle ultime indiscrezioni.

Leggi anche: Maglia Inter 19/20 | Le prime interpretazioni, strisce diagonali sì, ma solo…

L’idea di Rupertgraphic