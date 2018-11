Maglia Inter 19/20 | Ecco la divisa Pre-Match della prossima stagione

Maglia Inter 19/20, la nuova divisa Pre-Match

Maglia Inter 19/20 – Confermati anche da Footy Headlines i rumors riguardanti la prossima divisa Pre-Match dei nerazzurri. Come vi avevamo già raccontato qualche tempo fa (clicca qui per ulteriori approfondimenti), la prossima casacca trarrà ispirazione dal Duomo. Se per il third kit di questa stagione il marmo della cattedrale milanese è stato il protagonista indiscusso, per questa Pre-Match, Nike sembrerebbe essersi ispirata alla pavimentazione interna del Duomo. Dovrebbe essere lanciata sul mercato nel maggio del prossimo anno, soltanto dopo l’uscita della divisa home, che dovrebbe presentarsi con strisce diagonali.

