Madonna: “Partita difficile, vittoria ottenuta grazie alla mentalità. Dobbiamo…”

L’Inter Primavera del nuovo tecnico Armando Madonna ha ottenuto i primi tre punti in campionato. Nel match d’esordio giocato al Centro di Formazione Suning in memoria di Giacinto Fachetti, i campioni d’Italia in carica hanno superato 1-0 il Cagliari.

La rete della vittoria nerazzurra è stata siglata al 90° da Samuele Mulattieri, Il nuovo acquisto dell’Inter ha realizzato il gol del successo su assist di Tibo Persyn. Grande protagonista del match il portiere Vladan Dekic, che ha parato un calcio di rigore sullo 0-0 ed è stato decisivo in altre situazioni.

Le parole di Madonna

Al termine del match giocato contro il Cagliari, il tecnico Armando Madonna ha commentato la prima vittoria ufficiale alla guida dell’Under 19 nerazzurra. Ai microfoni di Inter TV, ecco le sue parole: “E’ stata una partita difficile, loro erano una squadra molto organizzata. Nel secondo tempo il Cagliari è calato fisicamente e noi abbiamo trovato qualche spazio in più. Nel finale siamo riusciti ad ottenere una vittoria importante anche se la prestazione non mi ha soddisfato totalmente. Certe partite si vincono anche mentalmente e noi oggi abbiamo dimostrato di esserne capaci. Dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso durante l’estate e cercare di migliorare sempre più”.

Dopo due anni di successi sotto la guida di Stefano Vecchi, la Primavera nerazzurra ha subito un notevole mutamento nei suoi interpreti. Vecchi è tornato ad allenare in serie B, prendendo la panchina del Venezia e molti giocatori che hanno conquistato il titolo nazionale per due anni di fila, hanno lasciato il club. Zaniolo, Bettella, Odgaard, solo per citarne alcuni, hanno fatto il salto nei professionisti. Il lavoro della dirigenza nerazzurra è stato notevole, con Samaden e Baccin che hanno allestito un’altra rosa molto competitiva. L’obiettivo è riuscire ad ottenere nuovi titoli, sicuramente in questa stagione di cambiamento sarà un compito arduo, ma i giovani nerazzurri sono capaci di ripetersi ancora una volta.

Le parole di Dekic

Oltre al tecnico nerazzurro, hanno parlato altri protagonisti dell’incontro vinto contro il Cagliari. Tra tutti, il portiere Vladan Dekic, uno degli artefici del successo odierno dell’Inter. Il numero uno nerazzurro ha salvato il risultato più di una volta, soprattutto con il calcio di rigore parato ad inizio ripresa.

Questo il suo commento a Inter TV: “E’ stata una partita dura: siamo stati bravi a soffrire contro una squadra ostica e poi a ottenere i tre punti”. Dekic ha parlato del rigore parato: “Potevamo evitarlo prestando più attenzione, poi ho dato il massimo per parare e fortunatamente è andata bene. Per noi ci saranno tante ‘finali’ in questa stagione, una è superata ma dobbiamo già concentrarci sulla seconda che sarà martedì contro il Tottenham”.

Gli altri protagonisti

Marco Pompetti ha commentato a Inter TV il successo di oggi. Ecco le sue parole: “Il caldo ha influito sulla partita che è stata molto fisica. Quest’oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a lavorare tanto per ottenere buoni risultati sul campo. La Nazionale è importante perchè ti consente di fare esperienza affrontando giocatori e squadre di livello europeo. Io cerco sempre di migliorare e di essere d’aiuto per i miei compagni. Col Tottenham vogliamo portare a casa la vittoria”.

Samuele Mulattieri, autore della rete decisiva, ha espresso tutta la sua gioia: “Sono tifoso nerazzurro da quando sono bambino e non potevo chiedere di meglio per il mio esordio con la maglia nerazzurra. Nel corso della partita abbiamo sofferto la fisicità del Cagliari ma poi siamo stati bravi a vincerla”. Ora ci sarà l’esordio in Youth League: “E’ una bella competizione in cui affronteremo grandi squadre. Sarà importante riuscire a recuperare le energie per giocarci al meglio le nostre chance”.