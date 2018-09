Liverpool, Shaqiri: ‘Sono in un grande club, come lo era l’Inter’

Loading...

L’ex fantasista nerazzurro, dopo l’amara parentesi nello Stoke, quest’estate è approdato alla corte di Jurgen Kloop. Il giocatore svizzero, nonostante il blasone dei Reds, non pare per nulla spaventato nell’ affrontare questa nuova sfida: ‘Il Liverpool è una grande squadra. Ma so come si sta in una big perché ho giocato al Bayern Monaco e all’Inter – ha spiegato lo svizzero -. Sono tranquillo perché abbiamo molte partite davanti a noi e ogni giocatore avrà abbastanza spazio per giocare. Conoscevo già l’allenatore, come anche il suo calcio, quindi non è stata una sorpresa per me’.

L’ex Bayern dopo le tre stagioni coi Potters ha ritrovato l’entusiasmo e le qualità che convinsero i dirigenti dell’Inter a portarlo a Milano. E l’ultimo mondiale è stata la dimostrazione che Shaqiri potrà essere una pedina funzionale nello scacchiere offensivo di Klopp.