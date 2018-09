Live, Inter: la prima conferenza Champions introdotta dai due calciatori

Inter: ripartire con la Champions

L‘Inter ritorna sul palcoscenico più importante, domani alle 8.55, dopo un’assenza durata sei anni. L’esordio non poteva avvenire in un momento peggiore. La squadra di Luciano Spalletti ha ottenuto soltanto quattro punti in altrettante partite in campionato. Servirà una vera scossa e lo stimolo Champions. La conferenza verrà introdotta da Milan Skriniar e Matis Vecino, uomini decisivi della scorsa stagione. Seguiremo live tutte le domande.

L’inter è qui grazie al tuo gol. Quante volte lo hai rivisto?

L’ho visto tante volte. E’ stato emozionante per tutta la situazione che stiamo vivendo ma nel calcio conta il presente. Domani è una bella opportunità.

Come stai con la pubalgia?

Ho avuto dei problemi che mi ha limitato fisicamente. Sto migliorando e mi mancano i minuti in campo

Esperienza in Champions?

Non vedo l’ora di giocarla ma può essere un fattore positivo. Abbiamo Il giusto mix di giocatori tra giovani ed esperti. Dipende solo da noi

Centrocampo difficile

Sono squadre fisiche ed intense. Credo che deve essere importante restare compatti per non farli ripartire.

Sorteggio. Reazione?

Matias: Giocare la Champions significa giocare queste partite e incrociare grandi squadre. Possiamo giocarcela.

Skriniar: concordo tutto quello che ha detto Matias.

Rinnovo Skriniar e situazione attuale

Sono tranquillo ed è tutto ancora aperto. Abbiamo tante partite e le soluzioni le cercheremo con il mister.

Vecino: Ci manca continuità nei 90 minuti. Soprattutto in un campionato tattico come quello italiano

Fine conferenza