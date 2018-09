Lista Champions, Spalletti ne taglia quattro: ecco gli esclusi

Il tecnico ha sciolto le ultime riserve

Lista Champions – Entro 48 ore l’Inter dovrà presentare la lista di giocatori utilizzabili nella fase a gironi di Champions League. L’elenco già ridotto di tre elementi a causa del settlement agreement e di altri due per l’assenza di prodotti del vivaio, sarà composta di 19 elementi.

Non ne faranno parte il terzo portiere Berni, visto che può essere aggiunto in corsa, Joao Mario, mentre gli altri due tagli sono Dalbert, in questo caso i dubbi sono minimi, e Candreva. C’è ancora tempo, comunque, per le ultime valutazioni, che saranno sia tecniche sia economiche, tenuto conto del meccanismo ingresso-uscite a cui l’ Inter è costretta a sottostare.

Lista Champions – Spalletti ha deciso: Gagliardini e Vecino indispensabili, fuori Candreva

A causa del Fair Play Finanziario la lista potrà essere composta da soli 22 giocatori, un numero comprensivo di due giocatori cresciuti nel settore giovanile interista e che i nerazzurri non hanno considerata la cessione di Santon.

Ecco allora che il numero si restringe a 20 e poi a 19, visto l’altro paletto Uefa che prende in considerazione il saldo di mercato (acquisti e cessioni) degli ultimi due anni. In sostanza Spalletti sarà obbligato a ‘tagliare’ ben quattro giocatori: al momento i tre esclusi sicuri sono Berni, Dalbert e Joao Mario, con appunto Candreva come quarto. Spalletti pare abbia deciso di tenere in lista sia Gagliardini che Vecino.