Lista Champions, Spalletti a sorpresa inserisce Candreva: l’escluso sarà…

Il tecnico dell’Inter inserirà l’ex Lazio in lista

Tutti gli indizi portavano ad Antonio Candreva come escluso di “lusso” dalla lista Champions dell’Inter, insieme a Dalbert e Joao Mario. Invece l’esterno ex Lazio ci sarà.

Candreva fuori dalla lista Uefa? Alla domanda nel post gara di Bologna, Luciano Spalletti ha risposto così: “Non ho ancora detto nulla alla squadra. Dietro le scelte ci sono dei paletti in base a quanto sono costati i giocatori, agli anni di militanza qui. Candreva, poi, non può essere messo in discussione perché era dentro l’Europa League due anni fa”.

Chi sarà escluso? Probabile uno tra Gagliardini e Vecino

Per Antonio Candreva è stata un Bologna–Inter da non dimenticare. In 16 minuti, gol con dedica al figlio che nascerà tra poche settimane e conferma il lista di Spalletti. Anche secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno romano parteciperà alla coppa dalle grandi orecchie, con la lista ufficiale che l’Inter presenterà domani.

Luciano Spalletti avrà 20 calciatori: oltre a Joao Mario, fuori Dalbert e uno tra Gagliardini (probabile) e Vecino. L’esordio è fissato per il 18 settembre: nel Tottenham ci sarà anche il coreano Son, che ha vinto con la Corea del Sud nei Giochi Asiatici e ha evitato il servizio militare.

Fonte: GDS