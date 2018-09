Lista Champions League: le reazioni di Candreva e Gagliardini

Candreva esulta su Instagram per la decisione di Spalletti. Gagliardini non commenta dal ritiro con la Nazionale

Ieri è stata finalmente resa nota la lista ufficiale per la Champions League dei nerazzurri. Luciano Spalletti ha optato per l’esclusione di Gagliardini oltre a Joao Mario e Dalbert. Giocherà, invece, in Europa Antonio Candreva che da partente ed escluso di lusso ha riconquistato la fiducia del tecnico. I tifosi sui social si sono divisi nelle reazioni. Molti coloro che si sono spesi nel scrivere un messaggio di “consolazione” e preferenza per Gagliardini. Quest’ultimo, inoltre, nonostante i tanti messaggi ha preferito non commentare. Nessuna dichiarazione tramite i propri profili ufficiali nonostante l’amarezza ci sia. E neanche il suo procuratore, Giuseppe Riso, si è espresso su ciò. Discorso inverso per Candreva che con un post su Instagram “#inter #championsleague #amala“, ha espresso tutta la sua soddisfazione. L’ex Lazio si è guadagnato la convocazione dopo la prestazione e gol contro il Bologna, non per demerito di Gagliardini. Spalletti, ora dovrà solo sperare di non rimpiangere l’ex Atalantino e avere una o più conferma da Candreva.