Inter, presentate le nuove divise away

L’ Inter ha finalmente svelato la sopresa annunciata ieri su tutti i canali social: si tratta delle nuove divise away per la stagione 2018/19. Ecco il comunicato della società:

“MILANO – FC Internazionale Milano e Nike lanciano la divisa away per la stagione 2018-19 sulla quale torna il Biscione – simbolo della città di Milano – già presente nella nuova maglia home. In questa versione della divisa la pelle del serpente è rappresentata da un motivo a rombi in grigio chiaro su fondo bianco. Questo design permette alla maglia di avere una forte connessione con la tradizione e allo stesso tempo un look deciso.

“Nella stagione 2010-11, l’iconica divisa away dell’Inter presentava un’audace interpretazione grafica del Biscione sulla manica” sottolinea Pete Hoppins, Nike Football Apparel Senior Design Director. ‘La divisa away 2018-19 trae ispirazione dal Biscione che questa volta è declinato in una stampa realizzando così un design moderno e innovativo, caratteristico dello stile milanese”.

Nella nuova maglia away lo stemma del club, sul petto a sinistra, ha il bordo in oro, mentre il colletto celebra gli iconici colori del club, con un lato del collo a V in azzurro e l’altro in nero. Sul retro del colletto, dove il nero e l’azzurro si incontrano, è posizionato lo storico stemma che identificava il club negli anni Ottanta: un piccolo Biscione stilizzato.

I pantaloncini abbinati sono bianchi mentre i calzettoni sono blu con una fascia nera sotto al ginocchio, lo Swoosh e la scritta INTER in bianco”

Credits Photo inter.it