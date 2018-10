(Inter News) Figuraccia PSV Eindhoven

(Inter News) Il girone di Champions League inizierà la settimana prossima le partite di ritorno. A San Siro sarà gran galà con il Barcellona che evoca ricordi dolcissimi. Sarà una serata straordinariamente bella e difficile per gli uomini di Spalletti. Fare punti con i blaugrana potrebbe significare un passo avanti decisivo verso la qualificazione agli ottavi.

Anche perché un’altra rivale, il PSV Einhoven sta passando un momentaccio. La squadra olandese sarà di scena a San Siro nell’ultima gara della prima fase, l’11 dicembre. Secondo pronostico dovrebbe essere quella la partita della verità per l’Inter, che due settimane prima renderà visita al Tottenham a Wembley.

Ma l’Inter ha qualche motivo in più per sorridere da stasera.E’ di poco fa la notizia della clamorosa eliminazione della squadra di Van Bommel dalla Coppa d’Olanda per mano di una squadra di seconda divisione, il Waalwijk.

Sul terreno di casa, gli eurorivali dell’Inter si sono arresi agli avversari per 3 a 2 dopo i tempi supplementari.

I tempi regolamentari si erano conclusi sul 2 a 2, con la punta Maatsen che nel finale spacca la partita. Prima segnando nel recupero il pareggio dei tempi regolamentari e poi nel secondo supplementare con la rete del 3-2 condannando i ben più titolati avversari alla figuraccia.