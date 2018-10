L’Inter sorride: 2 vittorie in Champions uguale 44 milioni

Inter News: Champions, piovono punti e soldi

(Inter News) Non è solo la testa del girone a far sorridere l’Inter di Champions, c’è ben altro e di grande sostanza. Pensiamo solo ad un dato: il bilancio approvato dal Cda nerazzurro nei giorni scorsi parla di 284 milioni di ricavi (plusvalenze escluse) con una perdita d’esercizio di circa 18 milioni di euro. Tutto quest’anno in un anno in cui l’Inter non ha partecipato a competizioni europee. Ebbene, dopo le prime due partite di Champions, il cassiere nerazzurro ha già messo in cassaforte la bella somma di 44,3 milioni di euro. E questo senza contare gli incassi dei biglietti al botteghino.

La sola partecipazione alla massima competizione europea consente infatti al club nerazzurro di incassare 38,9 milioni di euro. Di questi 5,9 arrivano dalla voce market pool, 15,3 per la partecipazione e ben 17,7 per il ranking storico.

A questi sono da aggiungere i due bonus di 2,7 milioni di euro previsti dall’Uefa per ogni vittoria nel girone. Totale, appunto, 44,3 milioni di euro. Si consideri che l’eventuale passaggio del turno porterebbe automaticamente altri 9,5 milioni di euro (senza considerare premi per le prossime 4 gare e botteghini). Numeri che da soli dovrebbero essere sufficienti a spiegare quanto sia importante partecipare (e andare il più avanti possibile) in Champions.