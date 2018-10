L’Inter si unisce al dolore del Leicester: il messaggio del club nerazzurro

L’Inter si unisce al dolore del Leicester. Dopo che il club inglese ha comunicato la scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha e delle altre quattro personse che erano a bordo del suo elicottero, la società nerazzurra ha mandato il messaggio di cordoglio.

“Tutti all’Inter vorrebbero mandare le loro condoglianze al Leicester, in seguito alla morte del loro presidente Vichai Srivaddhanaprabha e delle altre quattro persone. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutti coloro che sono colpiti in questo momento di grande tristezza”, questa la nota della società nerazzurra attraverso il profilo inglese su Twitter.

Everyone at Inter would like to send their condolences to @LCFC following the death of their Chairman Vichai Srivaddhanaprabha and the other four victims. Our thoughts and prayers are with all those affected in this moment of great sadness. #FCIM

— Inter (@Inter_en) 28 ottobre 2018