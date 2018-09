L’Inter si avvicina al Parma: cronoprogramma allenamenti senza Nazionali

Inter in proiezione Parma. Come ci si preparerà al primo match dopo la sosta di Serie A.

L’Inter tornerà subito al lavoro dopo la squillante vittoria di Bologna. O meglio, non subito. Mister Spalletti ha, infatti, concesso due giorni di riposo all’intera squadra. Il resto della truppa Inter, ad eccezione dei nazionali, si ritroverà ad Appiano Gentile per gli allenamenti il prossimo martedì 4 settembre.

L’Inter in direzione Parma. Alla ricerca di conferme.

Dopo la sosta a San Siro arriverà il Parma di D’Aversa. Un impegno da non sottovalutare per l’Inter di Spalletti. La squadra emiliana è stata capace di far soffrire la Juventus per almeno un’ora di gioco. Ora tocca all’Inter. Un test probante per andare alla ricerca di conferme sul fronte campionato. Aspettando la Champions. Con un Nainggolan in più e, si spera, anche un Icardi. In attesa del ritorno dei nazionali quanto prima.