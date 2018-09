L’Inter scippa al Milan un vecchio pallino. L’idea di mercato

Loading...

Calciomercato in fermento sulle due sponde di Milano. Si rinnova il duello Inter-Milan. L’oggetto della contesa.

In attesa di sfidarsi sul prato di San Siro, Inter e Milan lavorano sullo stesso obiettivo di calciomercato. Questo almeno quanto trapela dalle ultime news. È in particolar modo Il Corriere dello Sport ad aggiornare questa voce.

L’Inter punta forte Fabregas. Lotta con il Milan per il centrocampista del Chelsea.

Sarri potrebbe ben presto perdere il suo Cesc Fabregas. L’attuale centrocampista del Chelsea andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Motivo per il quale lo spagnolo può rappresentare una grande occasione a costo zero.

Su di lui si è mosso prima il Milan, ma l’Inter è subentrata prepotente. In agguato. Non è escluso che già a gennaio possa esserci qualche colpo di scena in questo senso. Può essere lui la medicina per digerire l’amara pillola chiamata Modric? L’Inter ci pensa. Una di quelle opportunità di mercato difficili da lasciarsi scappare.