L’Inter saluta Karamoh, Icardi e Lautaro intanto sono inseparabili

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, parla anche della cessione dell’esterno francese Karamoh. “L’Inter saluta, Yann. Nei piani della dirigenza nerazzurra è soltanto un arrivederci: il 20enne esterno offensivo va in prestito secco per una stagione al Bordeaux, che ha superato in extremis il Saint Etienne, giovedì sera a un passo dal prendere il numero 7 nerazzurro”.

Questo il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale del calciatore Yann Karamoh alla società FC Girondins de Bordeaux”, si legge nella nota della società nerazzurra.

Per la rosea, “Sulla scelta di Yann, arrivato a Milano dal Caen solo un’estate fa, ha pesato l’abbondanza di concorrenza nel suo ruolo, con Politano e Keita nuovi innesti di alto livello. In questo anno nerazzurro per lui 18 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) e un gol decisivo nella vittoria casalinga in campionato col Bologna a febbraio”.

Il capitano e Martinez sono indivisibili: sorrisi e foto anche in treno

Sempre la Gazzetta, parla della sfida di oggi contro gli emiliani, sottolinendo l’ottimo rapporto tra Icardi e Lautaro.

“L’Inter è andata a Bologna ieri pomeriggio: trasferimento lampo, circa un’ora, a bordo di un Frecciarossa. Dove hanno fatto coppia Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Ecco i due

argentini sorridenti, uno accanto all’altro: il capitano dell’Inter e il Toro, dopo Bologna, andranno insieme in nazionale, che giocherà negli Usa il 7 e l’11 contro Guatemala e Colombia”.

Fonte: Gazzetta dello Sport