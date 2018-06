Video spettacolare per la presentazione del nuovo acquisto

Un video sta spopolando in rete. L’Inter si conferma al passo con i tempi, con un grande passo avanti nel marketing e nella politica social.

Oggi Radja Nainggolan è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Poco fa il club nerazzurro ha postato sui propri canali social il video di presentazione del centrocampista belga.

L’Inter ha puntato sul soprannome di Nainggolan, chiamato da tutti ‘Ninja’: Radja Nainggolan arriva all’Inter e si mette a fare parkour per Milano. Nel video postato sui social dal club nerazzurro si vede il belga in tuta e passamontagna neri fare varie acrobazie in giro per il capoluogo lombardo partendo proprio da San Siro, passare un pallone a un bambino ed infine rivelare la sua vera identità.

Un filmato davvero spettacolare della società meneghina per presentare il colpo di mercato proveniente dalla Roma. Ecco lo splendido video realizzato dall’Inter:

Inter, le prime parole di Nainggolan: “Sono contento”

Queste le sue prime parole: “Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa, sono contento. Adesso toccherà a me trasformarla in più applausi. L’affetto dei tifosi è una sensazione importante per ogni giocatore, vuol dire che la piazza è entusiasta, lo sono anch’io e spero che ci potremo togliere delle soddisfazioni.

Spalletti? La mia migliore stagione è stata con lui, spero di ripetermi, sono a sua disposizione e sono contento di averlo ritrovato. Perché l’Inter? L’importante è sentire la fiducia, da parte del direttore, del mister e di Zanetti.

Mi hanno fatto sentire importante, cosa che a Roma avevo perso. La mia scelta è stata semplice, anche se non si dimentica il passato, sono contento e carico per la nuova avventura. Ancora non conosco bene i tifosi ma per come mi hanno accolto spero che potremo fare un buonissimo campionato e far bene anche in Champions, l’Inter deve tornare importante anche in Europa”.