L’Inter esulta per Vrsaljko: è tra i candidati del FIFPro World11 2018

Loading...

Vrsaljko è nei 55 selezionati che andranno a comporre il miglior 11 del mondo

In casa Inter c’è molta soddisfazione per le prestazioni e riconoscimenti di un giocatore in particolare. Stiamo parlando del difensore Sime Vrsaljko. E’ di pochi minuti fa la notizia che l’ultimo acquisto in casa nerazzurro è nella lista FIFA FIFPro World11 2018. Il croato potrebbe essere scelto per comparire negli undici calciatori migliori del mondo in quella che sarà la formazione migliore a livello mondiale.

Vrsaljko al momento è impegnato con la sua Croazia nella Nation League insieme ai suoi compagni in nerazzurro Perisic e Brozovic. L’Inter non si è risparmiata nel fargli i complimenti e ha scelto i canali social della società per farglieli recapitare. “Ben fatto Sime” suona il post su Instagram in merito alla sua candidatura nella lista dei 55 giocatori selezionati.