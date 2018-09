L’Inter con il colpo in canna: il grande nome dall’Atalanta

Un grande colpo di calciomercato in prospettiva per l’Inter. La dirigenza a lavoro per regalare il grande nome a Spalletti. Ecco chi è lui.

L’Inter attivissima sul campo, ma anche fuori. Sul fronte calciomercato Ausilio e compagnia sono già a lavoro per rinforzare la squadra. In prospettiva a gennaio, ma anche giugno. Se ne parla e se ne riparlerà. I nomi che circolano sono tanti, ma qualcuno in particolare può stuzzicare la fantasia e l’appetito.

Barrow dell’Atalanta in direzione Inter. Ausilio lo prenota.

È calciomercato.com a riportare la voce a riportare l’interesse dell’Inter per Musa Barrow, 19enne attaccante di grandissime speranze dell’Atalanta. La stessa Inter sarebbe addirittura in pole per il giocatore e lo avrebbe già bloccato per il futuro. Una sorta di prelazione. Valutazione di mercato che si aggira sui 6 milioni di euro. Un bell’investimento per il futuro. Spalletti pronto ad accoglierlo in squadra. Ma non adesso. Se ne riparlerà. Di sicuro.