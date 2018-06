L’Inter chiude un importante accordo economico: i dettagli!

Inter: grande ambizione

L’Inter continua incessantemente in ambito commerciale per incassare guadagni ed espandere esponenzialmente il proprio brand. Dopo il colpo Radja Nainggolan, nella giornata odierna è stata ufficializzata la nuova collaborazione con Metenedu che si occupa di educazione.L’ospite d’eccezione è stato Marco Materazzi.

Metenedu ed Inter costruiranno un connubio importante per l’apprendimento della lingua inglese per i ragazzi cinesi che vorranno aprirsi al mondo. Verranno create nuove Academy in America e in Australia che seguiranno la prima inaugurazione nel territorio dei “canguri”.

Nel corso dell’evento, i ragazzi cinesi potranno vincere anche una maglia autografata da Marco Materazzi. Si ricorda che soltanto qualche mese fa con Fullshare. Il nuovo accordo potrà vantare anche a collaborazione di un testimonial d’eccezione quale Lothar Mathaus, anche lui ex calciatore nerazzurro.