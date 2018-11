L’Inter “abbraccia” Rafinha: “Speriamo di rivederti presto in modo da…”

Rafinha, stagione finita per lui

Durante la gara del Wanda Metropolitano, vinta in extremis dal Barcellona grazie a Dembelè, l’ex nerazzurro Rafinha si è gravemente infortunato. Entrato nella ripresa in sostituzione di Sergi Roberto, anch’egli acciaccato, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita per lui. Un bruttissimo colpo per il brasiliano, sembrava fosse riuscito a ritagliarsi uno spazio in questo Barca con molta fatica iniziale. Si parlava di un possibile ritorno di fiamma con l’Inter nel mercato di gennaio, causa mancanza di centrocampisti nerazzurri; non solo Inter, anche la Roma era forte sul brasiliano. Rafa ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi nerazzurri, molti di loro infatti hanno espresso solidarietà nei suoi confronti. Una carriera costellata da infortuni quella del figlio di Mazinho, tutto ciò non fa che aumentare il dispiacere nei suoi confronti.

Il post dell’Inter

Sea cual sea el resultado de tus exámenes médicos @Rafinha, te esperamos pronto en la cancha para que hagas lo que mejor sabes hacer: magia con el balón. ¡Forza campeón! 💪#FCIM pic.twitter.com/9amCXa87BR — Inter (@Inter_es) November 25, 2018

“Qualunque sia il risultato dei tuoi esami medici Rafinha, speriamo di vederti presto sul campo in modo da poter fare ciò che sai fare meglio: le magie con in pallone

Forza Campione!”