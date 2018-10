Liga, il Barcellona non sa più vincere: fermato dal Valencia, 4 gare senza successi

Continua il periodo di crisi del Barcellona nel campionato spagnolo, una vittoria che manca da tempo

Il Barcellona non sa più vincere. La squadra di Valverde non è andata oltre l’1-1 esterno contro il Valencia, portando a quattro il numero di partite consecutive senza vittorie in campionato. Questa sera è stato Messi a pareggiare l’incontro, dopo il vantaggio iniziale di Garay. Con questo pareggio, i catalani salgono al secondo posto in classifica, a quota 15 punti, un punto di ritardo dalla capolista Siviglia.

Un Barcellona che non vince dal 15 settembre scorso, 2-1 in trasferta contro la Real Sociedad. Nei successivi incontri sono arrivati 3 pareggi contro Girona, Athletic Bilbao e Valencia e una sconfitta contro il Leganes. I catalani subiscono almeno una rete in campionato da ben 7 partite consecutive: un dato che l’Inter dovrà tenere in considerazione.