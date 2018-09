L’ex Serena la spara grossa sui tifosi dell’Inter e crede nella Fiorentina

“A San Siro quando le cose vanno male si zittiscono tutti. I viola possono strappare punti” ha tuonato l’ex giocatore

C’è molta attesa per la gara tra Inter e Fiorentina a San Siro. Due squadre che vogliono far risultato per dare continuità al gioco e ai risultati. L’Inter ha ripreso fiducia dopo le due vittorie tra Champions e Campionato, i viola vogliono continuare a stupire. Michele Serena, ex di entrambe è intervenuto a FirenzeViola.it per commentare la gara.

La previsione è quella di una partita bellissima e piena di qualità: “La Fiorentina è partita molto bene mentre l’Inter ha faticato ma si sta riprendendo alla grande. Nessuno si aspettava della posizione di classifica, invertita, di entrambe”. Serena è consapevole delle capacità tecniche e del buon gioco delle due squadre anche se concede un punto in più alla Fiorentina: “I viola stanno molto bene e giocano un buon calcio. Possono fare risultato a Milano? Andranno a Milano per fare la partita, possono vincere anche perchè a San Siro appena le cose vanno male si zittiscono tutti”.

A sentire Michele Serena, i tifosi dovrebbero evitare il “mutismo” e spronare i nerazzurri fino alla fine in caso di brutte sorprese.