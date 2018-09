L’ex Juventus svela un clamoroso retroscena su Ronaldo: “Non ci credevo, ma…”

L’ex attaccante della Juventus ha parlato di Cristiano Ronaldo, svelando un retroscena dell’arrivo a Torino del giocatore portoghese

Cristiano Ronaldo è stato il colpo di mercato della Juventus. L’attaccante portoghese ha lasciato il Real Madrid questa estate per iniziare una nuova avventura con i bianconeri. Una trattativa definita dopo il mondiale di Russia, con la firma del contratto di Cristiano Ronaldo.

L’ex compagno di squadra al Real Madrid e ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, ha svelato un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo. L’attuale centravanti del Chelsea ha raccontato il tutto durante un’intervista a Cadena SER.

Le parole di Morata

Alvaro Morata ha così commentato: “Al momento non ci credevo, pensavo che rinnovasse con il club. Successivamente, ho parlato con un dirigente bianconero che mi ha detto di Cristiano alla Juventus”.

Continua l’attaccante spagnolo: “Non ci credevo e neanche i miei genitori ci credevano. L’ho saputo prima del mondiale. Ha lasciato il Real Madrid per andare in un altro club spettacolare”. L’inizio di Cristiano Ronaldo non è stato dei migliori. Il giocatore portoghese non è ancora riuscito a segnare in serie A, con tre presenze all’attivo e zero reti realizzate.