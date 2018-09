L’ex Inter Moriero al veleno: “Il vero Fenomeno era un altro. Mica CR7!”

CR7 più forte di tutti? Checco Moriero non ci sta e minimizza Cristiano: “Il vero Fenomeno lo ha avuto l’Inter…”

Di grandi giocatori ne sono passati tanti negli ultimi 20 anni nel campionato. Cristiano Ronaldo è sicuramente nella top 5 dei calciatori più forti mai visti in Serie A. Ma forse non il più forte. Il dibattito è aperto sotto questo punto di vista. Si inserisce anche un ex Inter come Francesco Moriero.

Moriero non ha dubbi: “Ronaldo il Fenomeno più forte di CR7”.

Una sentenza. Checco Moriero, ex compagno di squadra di Ronaldo ai tempi dell’Inter, ha parlato così a RMC Sport Live Show, mandando una vera e propria frecciata a CR7 e ai suoi numerosissimi fan: “Per me Ronaldo dell’Inter era più forte. C’è stato un solo Fenomeno vero ed era l’attaccante brasiliano, con tutto il rispetto per l’attuale centravanti della Juve”.