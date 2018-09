L’ex capitano Juve Del Piero sull’Inter: “Vi dico che farà in Champions…”

Loading...

L’Inter formato Champions League. Tra una settimana il debutto contro il Totteham. Il giudizio di un ex Juve, Alex Del Piero.

L’Inter debutterà tra una settimana esatta contro il Tottenham a San Siro. La Champions League riaccoglie nuovamente i nerazzurri dopo tanti anni. Un banco di prova decisamente importante per misurare le ambizioni del team di Spalletti. Opinione condivisa da una ex bandiera della Juve, attualmente opinionista televisivo, Alex Del Piero.

Del Piero traccia la strada Inter in Champions: “Giocherà per mettersi alla prova…”

La strada dell’Inter in Champions League è tutt’altro che in discesa. Lo sa bene Alex Del Piero. L’ex capitano della Juve a La Gazzetta dello Sport giudica in questi termini il percorso europeo che possono intraprendere i nerazzurri, nel bene e nel male: “La Champions rappresenterà un banco di prova importante per l’Inter.

Lo sarà anche per Icardi. Un nuovo livello della sua carriera con cui misurarsi. Sia l’Inter che il Napoli vedranno a che livello stanno. Mi auguro possano passare tutte, anche se non sarà assolutamente facile. Anzi. Anti-Juve? Presto per dirlo”.