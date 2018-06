Le prime foto della nuova maglia away dell’Inter 18/19

Maglia away Inter 18/19

Inter 18/19 – Il noto sito Footy Hedlines ha pubblicato la prima foto della nuova maglia away per la prossima stagione.

La nuova divisa

Non solo novità di mercato, sembrerebbe sia stata svelata, quella che con ogni probabilità, sarà la divisa away dell’Inter.

La maglia sarà basata sull’ultimo kit Nike Vapor Aeroswift template. Sarà presente una trama, tono su tono, a ricordare la pelle del Biscione, molto simile alla home. In questo caso il disegno la ricopre interamente. Lo swoosh Nike sarà di colore nero, differente dal main sponsor Pirelli, colorato di un blu molto acceso. Molto particolare il colletto, diviso in due, colorato con i colori sociali. Al suo interno, come nella home, è presente la scritta “Nerazzurri”.

I pantaloncini ed i calzettoni avranno la stessa colorazione della maglia.

Il dettaglio del kit home, presenta la stessa trama, leggermente più definita, nella parte bassa.

Fonte: Footy Headlines