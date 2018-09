Le condizioni di Icardi e Lautaro Martinez preoccupano Spalletti: i dettagli

I due attaccanti hanno saltato la gara di ieri contro il Bologna

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane prova a tracciare il punto della situazione relativa agli infortuni di Mauro Icardi e Lautaro Martinez, che ieri contro il Bologna non hanno preso parte alla sfida.

Nonostante l’infortunio, come da regolamento i due raggiungeranno stamane il ritiro dell’Argentina, , anche se in condizioni fisiche non ottimali.

Diverse le entità dei problemi per Icardi e Martinez

La situazione tra i due è differente. Secondo la rosea, “Icardi non ha giocato a Bologna perché sabato nella rifinitura ad Appiano ha avvertito un fastidio al quadricipite della gamba destra. Al Dall’Ara ha provato anche nel riscaldamento, poi però è finito in tribuna. Lo staff medico dell’Inter è entrato subito in contatto con i colleghi della Seleccion: possibile che, dopo i controlli che Maurito effettuerà con l’Argentina, il centravanti torni a Milano, saltando le amichevoli con Guatemala e Colombia.

Diverso il discorso relativo a Lautaro: affaticamento al polpaccio sinistro, ma di lieve entità; in soldoni, Lautaro resterà con la Seleccion e probabilmente giocherà almeno una delle due amichevoli. A proposito di infortuni: D’Ambrosio è uscito per un affaticamento muscolare: martedì le verifiche”.

Spalletti si è detto un pochino preoccupato nel postgara

Lo stesso tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti si è mostrato un pochino preoccupato nel post-gara di Bologna quando ha risposto alla domanda inerente agli infortuni di Icardi e Martinez: “Mauro e Lautaro sono acciaccati ma andranno in Nazionale, poi vedremo. Lautaro se lo fanno giocare si fa male: gli si è indurito un muscolo. Se fossero passati altri due-tre minuti (prima di segnare il gol del vantaggio, ndr), magari, lo avremmo fatto giocare… Comunque sono giovani, quando vanno in nazionale hanno voglia di starci dentro, stavolta c’è anche l’allenatore nuovo”.

Fonte: Gds