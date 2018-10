Lazio news, il calciatore è un caso: c’è più di un problema

La Lazio deve gestire il calciatore

La Lazio ha un vero e proprio problema da risolvere. Si tratta di Luis Alberto, vittima di una profonda involuzione. Il calciatore spagnolo ha iniziato malissimo la stagione, giocando anche un pessimo derby. Alla base di questa inaspettata situazione, ci sarebbe il rapporto non più pacifico con Simone Inzaghi. Il numero 10, infatti, è stato accusato di essere svogliato in campo e di non aiutare la squadra nei momenti di difficoltà

Proprio dopo il derby perso, il tecnico bianco-celeste lo avrebbe escluso per far spazio a Caicedo. L’ennesima scusa sarebbe quella di una presunta pubalgia. Secondo Il Messaggero, però, esiste un motivo ancora più valido che ha causato questa spiacevole condizione. Si tratta di un rinnovo contrattuale non concesso dal presidente Claudio Lotito. Il tutto risale all’ultima sfida di campionato della scorsa stagione contro l’Inter. Il match che valeva la Champions, perso dalla Lazio per 3-2.

Già in quel mese, il calciatore premeva per un nuovo accordo e, nelle settimane successive, i rinnovi sono arrivati soltanto per Ciro Immobile e Milinkovic Savic. Questa scelta della società ha fatto imbufalire il calciatore, ormai ai ferri corti con il proprio tecnico e con la società. Non si esclude una partenza nel mercato di gennaio.