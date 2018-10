Lazio news, caos negli spogliatoi: il calciatore spalle al muro

Lazio: un post derby burrascoso

La Lazio è uscita sconfitta dal derby di sabato pomeriggio. In discussione, oltre alle scelte a match in corso di Simone Inzaghi, il gioco espresso dalla squadra ma soprattutto un calciatore su tutti. Si tratta di Luis Alberto che appare sempre più svogliato. Il trequartista, blindato da Tare, non sta affatto confermando quanto fatto la scorsa stagione ed è stato affrontato dai calciatori più rappresentativi della rosa.

Parolo, Lulic e Immobile hanno parlato con lo spagnolo, ormai nel mirino del proprio allenatore.e dei tifosi. Neanche Milinkovic Savic sta convincendo e la motivazione potrebbe essere ricercata nella cessione non avvenuta nel mercato estivo. E’ anche vero che il mercato della Lazio è stato scarso e poco soddisfacente. Per sopperire alla partenza di Stefan De Vrij è stato acquistato Acerbi ma non sono arrivati altri rinforzi nel reparto. Per questo motivo la difesa bianco-celeste resta una delle peggiori.

Il 3-5-1-1 dello scorso anno aveva convinto e soprattutto permesso ottimi risultati. Serviva un rinforzo in attacco e proprio su questo tema, pare ci sia stato un diverbio tra Tare ed Inzaghi. Il d.s avrebbe voluto vendere Caicedo per puntare su Wesley del Bruges ma il tecnico della Lazio avrebbe stoppato la trattativa per avere tenere in rosa un sostituto simile a Ciro Immobile. Il solo Correa non è in grado di fare la differenza e di sostituire Felipe Anderson. Con tre competizioni all’attivo, Claudio Lotito avrebbe dovuto allestire una rosa più numerosa.