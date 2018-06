(Lazio) Milinkovic-Savic: la Juventus lo cerca, gli opinionisti commentano l’eccessivo prezzo

Milinkovic-Savic è attualmente il giocatore più richiesto sul mercato

Dalla Russia parole che fanno sorridere i tifosi della Lazio: “Sarei felice di restare a Roma, ho un contratto con i biancocelesti”.

A dirlo Sergej Milinkovic-Savic che è al centro del mercato e di un forte interesse della Juventus. Il centrocampista serbo, però, in esclusiva, ha dribblato ottimamente le domande sui bianconeri:

“Ogni giorno leggo molte notizie sui giornali, io ora penso solo alle vacanze e a riposarmi perché è stata una stagione lunga”.

Le parole di Milinkovic-Savic

«Peccato per quello che è successo nell’ultima gara. Ora voglio riposarmi e poi tornare a Roma e vedere quello che succederà. Sto bene alla Lazio, ho un contratto fino al 2022. La Juve? Ho letto dei vari interessamenti di diverse squadre sui giornali ma adesso penso solo a staccare la spina, ne ho bisogno»

Un assist per Claudio Lotito che non ha intenzione di vendere il suo gioiello: il presidente della Lazio, infatti, avrebbe già rifiutato un’offerta da 110 milioni di euro.

La Juve, però, sembra intenzionata a fare sul serio e proverà un altro assalto per il centrocampista serbo che ora, dopo l’eliminazione dal Mondiale, volerà in vacanza e rifletterà sul suo futuro.

L’intervista a Di Gennaro : Milinkovic-Savic non vale questa cifra

Antonio Di Gennaro, opinionista di Premium Sport, è intervenuto durante l’RMC Live Show per commentare l’odierna giornata dei Mondiali:

Un commento sull’eliminazione della Germania?

“Male la Germania, che pensavo potesse arrivare fino in fondo: ho visto una squadra spenta, molla e senza carattere. Oggi è stata una debalce, il secondo gol preso è una comica. Ormai le statistiche non sbagliano più: la squadra che vince il Mondiale viene eliminata ai gironi nell’edizione seguente. Low ora verrà esonerato e verrà accusato per non aver convocato alcuni giocatori come Sanè, l’unico vero esterno mancino che salta l’uomo. Vedere la Svezia agli ottavi è un ulteriore rammarico per tutti noi italiani“.

Questo Mondiale cambierà qualcosa nel futuro di Milinkovic?

“È un grande giocatore, un centrocampista completo che a volte si piace troppo. È giovane e nel Mondiale non ha reso al massimo ma non credo che le partite giocate con la Serbia possano andare a intaccare la sua valutazione economica, che io reputo essere eccessiva. La Juventus però con lui vincerebbe anche i prossimi 2-3 campionati”.

L’intervista a Miccoli : anche per l’ex attaccante Milinkovic-Savic non vale cosi tanto

La Juventus tra Cavani e Milinkovic, l’arrivo a Roma di Pastore e il paragone tra Ronaldo e Messi. Su questi e altri temi si è soffermato Fabrizio Miccoli in diretta nel ‘Maracanà’ di RMC Sport:

Milinkovic è valutato 100 milioni…

“È un’esagerazione. È sì un buon giocatore, uno dei migliori in Italia, ma non può valere così tanto un centrocampista.

Soltanto Messi, Ronaldo e Neymar possono valere più di 100 milioni. La Juventus per una cifra importante potrebbe anche cedere Pjanic, a patto che poi compri un altro regista basso con le caratteristiche giuste per costruire il gioco. Cavani? Credo che se si debba fare un investimento sarebbe meglio farlo su di lui, un attaccante da oltre 300 gol all’attivo che ti cambia le partite”