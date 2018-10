Lazio Inter | La gara di lunedì potrebbe non giocarsi

Lazio Inter rischia di essere rinviata

Lazio Inter è la gara che chiuderà la decima giornata di questo campionato, e si disputerà lunedì sera alle 20 e 30. L’Inter viene da un filotto importante di vittorie consecutive, interrotto soltanto dalla sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona. La Lazio invece dopo un inizio fatto di alti e bassi sembra aver trovatola la quadratura del cerchio, ed è reduce dall’importantissima vittoria di giovedì contro il Marsiglia in Europa League.

Questa gara è un autentico scontro diretto in ottica Champions. Le due squadre si sono giocate il quarto posto ed il conseguente accesso nell’Europa che conta a maggio, con la vittoria in extremis dei nerazzurri guidati da Luciano Spalletti.

Anche quest’anno si prevede un duello tra le due, che però, per forza di cose, non si deciderà all’ultimo respiro come accaduto qualche mese fa.

Possibile rinvio?

Ebbene esiste una possibilità che il match non si disputerà lunedì sera, dal momento che nella città di Roma è prevista un’allerta meteo. Sulla capitale sembra si potrebbe abbattere un importante nubifragio, e si dovrà valutare la tenuta del terreno di gioco. Qualora quest’ultimo dovesse risultare impraticabile la gara verrà rinviata.