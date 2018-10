Lazio Inter, ultime da Roma: Inzaghi spera in Leiva e il meteo

Simone Inzaghi spera nel recupero di Lucas Lei va ma la pioggia preoccupa e non poco.

Partita molto a rischio tra Lazio e Inter. Domani si valuterà se si potrà giocare visto che a Roma é previsto forte mal tempo. Gara, quindi,che potrebbe essere riviata. In casa biancoceleste Simone Inzaghi ha anche problemi di formazione: Luis Alberto é out e non ci sarà e sono da valutare le condizioni di Lucas Leiva che non é al meglio e potrebbe saltare l’Inter. Inzaghi sembra intenzionato anche a far rifiatare qualcuno dopo l’Europa League.

Il tutto si capirà solo domani, però, quando si avrà la certezza se si giocherà o meno. Con le condizioni meteo attuali sará davvero complicato giocare sia per lo stato del campo che per lo scenario sugli spalti. I tifosi biancocelesti attendono anche l’arrivo degli ex De Vrij , Candreva e Keita.