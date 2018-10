Lazio Inter | Spalletti pensa ad uno stravolgimento della squadra

Lazio Inter | Spalletti pensa ad una vera rivoluzione nella formazione

Lazio Inter | Lunedì sera andrà in scena il match che concluderà la decima giornata di questa stagione, e a trovarsi davanti saranno le due squadre che un anno fa si sono contese il quarto posto fino all’ultima giornata. Mesi dopo quella sfida decisa all’ultimo respiro dalla rete di Vecino nerazzurri e biancocelesti si riaffrontano occupando rispettivamente il terzo ed il quarto posto.

Per l’Inter si tratterà di una gara che chiuderà un mini tour de force, dopo le sfide al Milan e al Barcellona in Champions di mercoledì sera. La squadra guidata da Luciano Spalletti non è uscita indenne da questo filotto di gare ravvicinate, visto che nel derby si è fermato Radja Nainggolan. L’assenza del belga si è fatta sentire. Al suo posto è stato schierato Borja Valero, che però ha caratteristiche diverse. Per questo Spalletti starebbe pensando ad un cambio in quella posizione.

Nuovo trequartista

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la posizione solitamente occupata da Nainggolan, ossia alle spalle della punta Mauro Icardi, potrebbe essere affidata a Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha assunto il ruolo di eroe proprio a partire dalla gara dell’Olimpico della scorsa stagione. Dopo quella rete, quella contro il Tottenham nel finale, e dopo il cross per la rete di Icardi che ha sbloccato i derby nei minuti di recupero Vecino è considerato l’uomo delle vittorie folli.

E nella partita di lunedì Spalletti potrebbe decidere di schierarlo in una posizione diversa rispetto alla solita, e più vicina alla porta. Al fianco di Brozovic sulla linea mediana a quel punto troverebbe una maglia da titolare Roberto Gagliardini.