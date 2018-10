Lazio Inter, peggiorano le condizioni meteo: le ultime

Lazio Inter, la situazione meteo sta peggiorando di minuto in minuto, dopo che la pioggia aveva cessato da circa due ore

Lazio Inter, il match in programma all’Olimpico alle 20:30 si disputerà regolarmente. Una situazione meteo che, negli ultimi minuti, è andata peggiorando. Sullo stadio romano si sta abbattendo un violento nubifragio.

In questo momento, la Lazio sta svolgendo il riscaldamento sul terreno di gioco, sotto una pioggia abbondante. Si prospetta un campo molto pesante per via della forte pioggia che sta cadendo. Una partita che lascerà spazio ai muscoli e all’agonismo, su un terreno di gioco influenzato dal meteo in questi minuti.