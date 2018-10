Lazio-Inter, L’ex attaccante si scalda. Vuole giocare dal primo minuto

Resettare dopo il ko di Barcellona

L’Inter, dopo la sconfitta rimediata in Champions con il Barcellona al Camp Nou, cerca una vittoria per ripartire al meglio. Gli ultimi due mesi di campionato sono stati ottimi, poichè coronati da una serie di successi.

Quello del derby è solo l’ultimo in ordine di tempo, ma non il meno importante. Luciano Spalletti, allenatore della formazione milanese, ha alzato la voce dopo il tracollo in terra spagnola così come il capitano Mauro Icardi.

Keita dall’inizio? Spalletti ci pensa

Entrambi hanno sottolienato la mancanza di personalità in alcuni tratti della gara, personalità che serve sempre se si gioca ad alti livelli. Il campionato, il match con la Lazio di lunedì 29 può essere l’occasione giusta per tornare a macinare metri, per tornare a fare punti dopo l’ultimo ko europeo. Spalletti deve ancora sciogliere dei dubbi in vista dello scontro con Filippo Inzaghi e i suoi ragazzi.

Uno dei punti interrogativi riguarda il ruolo di esterno offensivo. Keita, infatti, insidia Politano e Perisic. Il croato, in particolar modo, non è ancora al meglio e potrebbe far spazio al senegalese. Politano, invece, in questo momento è insostituibile. Già al Camp Nou il suo ingresso si è dimostrato fondamentale. L’ex Sassuolo è andato vicino al gol in un paio di occasioni e, con la sua tecnica e velocità, potrà mettere in difficolà anche la retroguardia della Lazio. L’altro dubbio che ha Spalletti riguarda il ruolo di terzino sinistro.

Asamoah potrebbe riposare dopo una lunga serie di incontri che lo hanno visto giocare senza nemmeno un minuto di sosta. Dalbert, per questo motivo, ha buone chance di partire dal primo minuto. Nelle prossime ore il manager di Certaldo scioglierà gli ultimi dubbi, gli ultimi punti interrogativi. Il match di Roma è un punto importante, una tappa di spessore del cammino della società di Corso Vittorio Emanuele.