Lazio Inter, l’attaccante non giocherà: ecco le ultime in casa nerazzurra

Lazio Inter, poco più di un’ora al fischio d’inizio, Andrea Paventi di Sky Sport ha parlato della probabile formazione nerazzurra

Lazio Inter si giocherà. In diretta dallo stadio Olimpico di Roma, Andrea Paventi ha aggiornato la situazione. Ecco le sue parole: “Situazione meteo che è andata a migliorare durante la giornata. Ha smesso di piovere da circa un’ora e mezza. Ci sono stati problemi a Roma, ma per quanto riguarda il tempo, non ci sono dubbi sullo svolgimento del match”.

Sulla probabile formazione dell’Inter, il giornalista di Sky Sport conferma che Keita non giocherà dall’inizio. “Keita non sarà titolare, ci sarà Vecino che giocherà più alto, sicuro Vrsaljko nella difesa a quattro. Attendiamo la formazione ufficiale tra qualche minuto”.