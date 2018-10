Lazio Inter, la vera sopresa è lui: che prestazione

Inter, che Joao Mario

Tutti i tifosi dell’Inter, quando hanno visto la formazione disegnata da Spalletti per affrontare la Lazio, hanno storto il naso dinanzi alla vista di Joao Mario. Sì, l’avete fatto anche voi che state leggendo (e io che sto scrivendo). Poi però è iniziata la partita e sin da subito si è visto che il portoghese c’era.

Già per lui esserci è tanto, considerando le lunghe assenze che hanno caratterizzato fin qui la sua avventura in nerazzurro. Ma Joao non solo c’era, stava anche giocando bene: dribbling, corsa, inserimenti, passaggi filtranti. Insomma, da stropicciarsi gli occhi per l’incredulità.

E infatti anche la Gazzetta dello Sport si è resa conto della sua prestazione, andando a premiarla con questa pagella: “La sorpresona è servita: Spalletti ne ha recuperato un altro. Primo tempo di livello, poi cala. Ma esce tra gli applausi dei suoi tifosi: notizia. Voto 6,5”. L’aveva promesso: “Trasformerò i fischi in applausi”. Ce l’ha fatta.

Le pagelle degli altri quotidiani

L’ottima prestazione di Joao Mario in Lazio Inter è stata certificata anche dal Corriere dello Sport e da Tuttosport. Ecco la pagella del quotidiano romano: “La mossa a sorpresa di Spalletti dà ottimi risultati. Non giocava da gennaio, ma non tradisce: palleggia e si inserisce, che esordio stagionale… Voto 7”.

Infine, ecco quella di Tuttosport: “Con l’Inter non giocava dalla gara con la Fiorentina (5 gennaio), mentre a livello assoluto non metteva piede in campo in una partita ufficiale dal 13 maggio. Spalletti sceglie lui come vice Nainggolan e, dopo un avvio in cui mostra tutta la sua ruggine, regala giocate di talento cristallino”. Se non ci credete, datevi un pizzicotto: non state sognando.