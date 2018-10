Lazio Inter, la prima di De Vrij da ex: gara a rischio, prevendita scarsa

Tre nerazzurri tornano all’Olimpico

Lazio Inter sarà la prima gara da ex per Stefan de Vrij all’Olimpico. Il difensore dei nerazzurri, approdato a Milano da parametro zero dopo l’esperienza in biancoceleste, ha visto incrinare il proprio rapporto con i tifosi laziali dopo il mancato rinnovo di contratto che ha portato poi al passaggio in nerazzurro.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’olandese sarà accolto dai fischi, stessa sorte toccata a Candreva e che potrebbe toccare anche all’altro ex, Keita. de Vrij, però, è ormai un leader della squadra di Luciano Spalletti. Non a caso quella contro il Barcellona è stata la prima sconfitta senza il gigante olandese.

Negli altri precedenti i nerazzurri avevano trionfato contro la Sampdoria (1-0) e la SPAL (2-1 a Ferrara). Il feeling con Skriniar migliora giorno dopo giorno, ultimo ma non per importanza, è da rimarcare anche il suo apporto in zona gol come successo contro il Torino e in occasione di Inter-Tottenham con l’assist a Vecino. “E chissà cosa accadrà nel caso in cui arrivasse il classico gol dell’ex”.

Lazio Inter è però a rischio per il maltempo

C’è parecchia “apprensione” per le condizioni meteo previste per la serata di domani. Lazio-Inter è a forte rischio. Va capita l’evoluzione del meteo, visto che Roma sarà interessata dalle precipitazioni. Le società sono in attesa, la prevendita per la gara sta risentendo dell’incertezza delle previsioni: sono attesi circa 40mila spettatori all’Olimpico, motto al di sotto delle aspettative.

Fonte: TS e GDS