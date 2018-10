Lazio Inter, la formazione ufficiale: clamorosa scelta di Spalletti a centrocampo

Lazio Inter, ecco l’undici scelto da mister Spalletti per la sfida contro i biancocelesti

Lazio Inter, tra meno di un’ora i nerazzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma per affrontare i biancocelesti. Un match che potrebbe portare l’Inter al secondo posto in caso di vittoria, agganciando il Napoli a 22 punti.

Di fronte una Lazio che arriva da tre successi consecutivi in casa in campionato. Sorpresa a centrocampo, dove il tecnico nerazzurro ha scelto Joao Mario nel ruolo di trequartista. Ecco la formazione ufficiale: Handanovic, Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Perisic, Joao Mario e Icardi.