Lazio Inter, Inzaghi ammette: “Niente alibi, sono…” (GdS)

Lazio Inter, ammissione di Inzaghi

Non è stata una partita facile Lazio Inter per Simone Inzaghi. Il tecnico dei biancocelesti ha visto soccombere i suoi sotto i colpi dell’Inter senza poter muovere un dito. Una superiorità imbarazzante quella degli uomini di mister Spalletti, confermata dallo stesso tecnico laziale nel post partita.

Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Bisogna ammettere che l’Inter in questo momento ci è superiore e noi dobbiamo migliorare. Nelle sfide precedenti avevamo tenuto il confronto. E il 20 maggio ci sono stati superiori solo nel finale. Questa volta già dopo il primo gol e noi non siamo poi riusciti a riaprire la gara».

Poi continua: «Dobbiamo migliorare per tornare a giocare come l’anno scorso abbiamo fatto contro l’Inter a Milano. Guardiamo avanti per riscattarci domenica contro la Spal». Il tecnico biancoceleste esige una scossa da parte dei suoi, sorpattutto nei big match, quasi sempre persi dalla squadra romana.

“Ecco cosa ci manca”

Simone Inzaghi non ha dubbi su cosa è mancato ai suoi in Lazio Inter: «Ci manca quella convinzione che abbiamo in altre partite, quando non troviamo davanti a noi Handanovic o Miranda che va in spaccata su Immobile o una squadra che può tenere in panchina gente come Keita, De Vrij e Candreva».

Insomma, alla Lazio manca la cattiveria, la convinzione. Convinzione che è fondamentale quando si affronta un avversario più forte, come lo è l’Inter. Il 20 maggio 2018 ha sancito un limite evidente tra le due compagini, un po’ come quello che c’è tra Europa League e Champions League.