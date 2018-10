Lazio Inter, Immobile sfida icardi: 58 gol in due lo scorso anno

Lazio-Inter, Icardi sfida Immobile. Gli ex capocannoniere promettono gol e vittoria

In attesa di capire se Lazio-Inter si potrá giocare a causa del maltempo, Inzaghi e Spaletti stanno preparando al meglio la gara. I nerazzurri arrivano dallo stop in Champions contro il Barcellona mentre la Lazio é galvanizzata dalla vittoria contro il Marsiglia. Spalletti vuole subito una risposta dai suoi anche per consolidare il terzo posto. Icardi ha il compito di “gufare” la difesa biancoceleste. Ma occhio a Immobile.

Nella scorsa stagione Lazio e Inter si sono contese fino all’ultimo il quarto posto valido per la Champions. Così come Icardi e Immobile che si sono contesi il ruolo di capocannoniere. Sfida che ha visto 29 reti per entrambi ma con il bomber nerazzurro che ha avuto piú segnature su azione. Ora la sfida si ripete con Immobile già a 6 reti, Icardi a 4 e con tanta voglia di aumentare il proprio bottino.