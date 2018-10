Lazio Inter | Ecco la decisione, la partita con ogni probabilità…

Lazio Inter, si gioca

Lazio Inter – Secondo quanto riportato da Sky la partita tra Lazio e Inter si disputerà regolarmente nonostante il maltempo. È prevalsa la volontà dei due club, i quali si sarebbero trovati in difficoltà a giocare un eventuale recupero, a causa dei numerosi impegni. La Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo, invitando la popolazione a non uscire di casa. Nonostante ciò la gara dovrebbe svolgers. La situazione intorno all’Olimpico non è delle migliori, molte le vie impraticabili.

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha fatto sapere che la partita verrà disputata regolarmente. Ecco le sue parole:”Non ci sono notizie in base alle quali la partita venga rinviata e non ci sono sono ulteriori comunicazioni. Al momento la gara si giocherà, non attendiamo altre riunioni o comunicazioni, non ce ne saranno. A meno di altre comunicazioni, è bene comunicare che la gara si giocherà.

Fonte: Sky e Lazio Style Radio