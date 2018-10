Lazio-Inter, De Vrij atteso all’Olimpico: i tifosi non dimenticano

Lazio e Inter: I biancocelesti pronti a riscattare la sconfitta dell’anno scorso che costó la Champions.

Lunedì sera Lazio-Inter chiuderà il tabellone della decima giornata di serie A. Una gara da alta classifica: gli uomini di Simone Inzaghi distano un solo punto dal terzo posto occupato dai nerazzurri. Lo scorso anno, all’ultima giornata, l’Inter sbancò l’Olimpico 3-2 e conquistò il pass per la Champions League a discapito proprio dei biancocelesti. Protagonista, ironia della sorte, De Vrij che allora indossava la maglia della Lazio. Regalò il rigore del 2 a 2 a nerazzurri e a fine stagione corse alla corte di Spalletti.

I tifosi della Lazio non hanno dimenticato quell’amara sconfitta, ne il “tradimento” di De Vrij. Dopo cinque mesi quest’ultimo l’olandese torna all’Olimpico ma da avversario e l’accoglienza non sarà delle migliori. Sono pronti, infatti, cori, qualche striscione e fischi per il difensore nerazzurro che dovrà mantenere alta la concentrazione per non rischiare di commettere qualche errore di troppo. Attesa anche per Keita che, seppur in maniera più lieve, dovrà vedersela con un’accoglienza fredda da parte della tifoseria biancoceleste nonostante i tanti gol e giocate degne di nota con la maglia della Lazio.